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صحة أربيل تفصح عن تفاصيل جديدة للمصابين بالسلالة الجديدة لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-21T09:20:35+0000
صحة أربيل تفصح عن تفاصيل جديدة للمصابين بالسلالة الجديدة لكورونا

شفق نيوز/ قال مدير صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الدكتور دلوفان جلال يوم الأحد أن المصابين بالسلالة الجديدة من كلا الجنسين وهم من سكنة المحافظة.

وأضاف جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن اعمار المصابين تتراوح بين 20 - 40 عاما، و بعد تكرار الفحوصات الطبية لهم ظهرت النتائج بأنهم حاملون للفيروس المتحور.

وبيّن ان الأعراض التي ظهرت على المصابين هي نفسها لفيروس كورونا ولكن المتحور سريع الانتشار لذا يجب على السكان الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وارتداء الكمامة.

ونوه إلى إن وزارة الصحة في الإقليم تتبع الفيروس المتحور لمعرفة مصدر انتقال العدوى، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات على حركة التنقل بين الاقليم والمدن الأخرى خارج الإقليم بعد تسجيل العراق إصابات مرتفعة بالفيروس.

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