سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صحة أربيل تعلن الحصيلة النهائية لحادث حريق بمجمع (MRF) السكني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-18T20:52:52+0000
صحة أربيل تعلن الحصيلة النهائية لحادث حريق بمجمع (MRF) السكني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في محافظة أربيل، يوم السبت، أنها بادرت بالإسعافات الأولية لعشرات الأشخاص بينما لقي شخص مصرعه جراء الحريق الذي اندلع في مجمع (MRF) السكني.

وأوضحت في بيان اليوم، انه في موقع الحادث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحريق والبالغ عددهم 38 شخصا.

ووفقا للبيان فأنه وبعد ذلك تم إرسال تسعة من المصابين إلى مستشفى الطوارئ (أمير جنسي) إضافة إلى وفاة شخص نقلت جثمانه إلى دائرة الطب العدلي.

وافاد نبز عبد الحميد قائممقام محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في وقت سابق من مساء اليوم، بوفاة امرأة اختناقاً جراء الحريق الذي اندلع في البرج السكني وسط مركز المحافظة.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تبلغ 30 عاماً من العمر تعمل في إحدى المطاعم توفيت إثر اختناقها بدخان الحريق الذي اندلع داخل البناية المحترقة.

وأضاف أن فرق الأطفاء تمكنت من إنقاذ نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالبناية.

وكان مصدر أمني وشهود عيان، قد أفادوا في وقت سابق من اليوم، بنشوب حريق في برج سكني مؤلف من عدة طوابق في مجمع MRF في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

related

مصرع فتاتين سوريتين بحادث حريق داخل فندق وسط أربيل .. صور

Date: 2021-09-17 07:11:30
مصرع فتاتين سوريتين بحادث حريق داخل فندق وسط أربيل .. صور

صور.. حريق في سوق باربيل

Date: 2020-07-24 06:01:45
صور.. حريق في سوق باربيل

صور .. حريق ضخم يأتي على "أربيل مول" ويلحق أضراراً فادحة جداً

Date: 2021-06-25 07:07:46
صور .. حريق ضخم يأتي على "أربيل مول" ويلحق أضراراً فادحة جداً

حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

Date: 2021-07-01 05:28:10
حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

صور .. حريق يلتهم مصنعاً للقير في أربيل

Date: 2021-06-15 13:32:51
صور .. حريق يلتهم مصنعاً للقير في أربيل

اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

Date: 2019-08-29 09:07:44
اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

اندلاع حريق في معرض للسيارات في أربيل

Date: 2021-07-14 10:21:02
اندلاع حريق في معرض للسيارات في أربيل

وفاة شخص بحريق في اربيل يحاصر مدنيين في بناية واندلاع آخر في دهوك

Date: 2020-06-11 14:25:02
وفاة شخص بحريق في اربيل يحاصر مدنيين في بناية واندلاع آخر في دهوك