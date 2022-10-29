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صحة أربيل تتخذ إجراءً لتسهيل الحصول على رخص قيادة السيارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-29T11:38:24+0000
صحة أربيل تتخذ إجراءً لتسهيل الحصول على رخص قيادة السيارات

 شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، اتخاذ إجراء لتسهيل الحصول على رخص قيادة السيارات.

وقررت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقل قسم فحص العيون داخل مبنى المديرية إلى مبنى مديرية المرور العامة في أربيل"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يأتي بهدف تقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين الراغبين بالحصول على رخص القيادة".

وكانت مديرية مرور أربيل، قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء الحصول على رخصة القيادة وفق نظام الخصوصي والعمومي واعتماد النظام الإلكتروني الذي يتضمن 13 صنفاً للحصول على رخصة قيادة المركبات.

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