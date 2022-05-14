صحة أربيل تبلغ المواطنين بتوزيع وطبيعة عمل المستشفيات

شفق نيوز/ أبلغت مديرية صحة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، جميع قاطني المدينة ومحيطها بوجوب الالتزام بالتعليمات الجديدة بخصوص تلقي العلاج وفقاً لمستشفيات محددة، لأجل المصلحة العامة، واستمرار الخدمات الطبية الصحية في المؤسسات كافة.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص بحاجة إلى العلاج الطبي فإن المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها العلاجية وفقا لحالات معينة".

وأضافت أن "استقبال جميع الحوادث في مستشفيات ايميرجنسي وطوارئ الغرب، أما حالات الكسور كافة، فيتم استقبالها في طوارئ غرب أربيل لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن "العمليات العامة تحول إلى مستشفى ايميرجنسي وطوارئ غرب العاصمة، وأن المرضى الذين يحتاجون لقسم الكلى تتم معالجتهم في مستشفى ايميرجنسي وطوارئ غرب أربيل ومستشفى طوارئ شرق أربيل".

ولفتت مديرية صحة أربيل، إلى أن "قسم عمليات التجميل تكون في طوارئ الغرب ماعدا قسم الحروق"، مبينة أن "العيادات الخارجية والاقسام الاستشارية الصباحية ستبقى في طوارئ الشرق، أما المرضى المحتاجين للعلاج في أقسام العيون والحنجرة والأنف والأذن، فيتوجب عليهم مراجعة مستشفى الغرب".

وبالنسبة إلى مناطق خليفان وسوران ومحيطها بالنسبة للمرضى الذين ليس لهم علاج فيها، فنوهت مديرية الصحة، إلى "تحويلهم وفقا لنوع المرض إلى المستشفى المحدد، وفقا للتعليمات أعلاه لأجل عدم ضياع المريض أوقاته سدى، للتنقل من مستشفى لآخر".