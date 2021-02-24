صحة أربيل: الإصابات ارتفعت بالمحافظة ومعظمها من السلالة الجديدة

شفق نيوز/ أكد المدير العام لمديرية صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الدكتور دلوفان جلال يوم الأربعاء تسجيل طفرة سريعة بمعدل الإصابات بفيروس كورونا ومعظم هذه الحالات من السلالة الجديدة المتحورة.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "للاسف بعد ان سجلنا انخفاضا في معدل الإصابات بكورونا خلال المدة الماضية عاودت النسبة بالارتفاع خلال الأسبوع الفائت".

واردف قائلا انه "من الملاحظ ايضا ارتفاع عدد الإصابات في الدول المجاورة اضافة الى محافظات وسط وجنوب العراق خاصة بالفيروس المتحور"، مؤكدا أن "هذا الفيروس الجديد يمتاز بسرعة الانتشار رغم أن أعراضه وطرق علاجه هي وفقا للبروتوكولات المتوفرة بين أيدينا".

وأكمل جلال قائلا "ان اغلب الاصابات المسجلة في اربيل هي للمصابين بالسلالة الجديدة نؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وهي السبيل الوحيد للحد من تفشي الفيروس المتحور".

وأفاد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، بأن حالات الاصابة الجديدة المسجلة في الاقليم معظمها من السلالة المتحورة التي نتجت عن حصول طفرة في فيروس كورونا، لافتا الى انه يتوجب تكثيف الوقاية لتجنب الاصابة به.

واصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، أمس، حزمة جديدة من القرارات والاجراءات الجديدة لمواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا.