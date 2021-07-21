صحة دهوك تقرع ناقوس الخطر.. المستشفيات امتلأت بمصابي كورونا

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، من خطورة الوضع الصحي في عموم المحافظة بسبب فيروس كورونا.

وناشد مدير صحة دهوك الدكتور افراسياب موسى، عبر وكالة شفق نيوز، المواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية نظرا لارتفاع اعداد الاصابات وامتلاء المستشفيات بالمصابين حيث تسجل المحافظة اعدادا كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا على مستوى اقليم كوردستان.

واشار الى احتمال تحويل مستشفى ازادي العام من جديد الى مستشفى خاص بمعالجة مصابي كورونا.

يذكر ان اقليم كوردستان شهد موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا بتسجيل اكثر من الف اصابة يوميا، مما دفع باللجنة العليا لمواجهة كورونا الى اتخاذ خطوات لتفعيل الاجراءات الوقائية وهي فرض لبس الكمامات ومنع اقامة التعازي وزيارة المقابر والزام اصحاب المولات والمطاعم والمحلات التجارية بضرورة تنفيذ الاجراءات الوقائية وفرض غرامات على المخالفين.