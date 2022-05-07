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صحة دهوك تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الحُمى النزفية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-07T16:40:17+0000
صحة دهوك تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الحُمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، يوم السبت، اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انتشار وباء "الحُمى النزفية" النزفية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الصحة حمزة رزيكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم تسجيل عدد من الحالات بـ"الحُمى النزفية" في العراق، ولكن لغاية الآن لم نسجل أي حالة إصابة بهذا الوباء في دهوك.

وأضاف أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي حالة غير مرغوب فيها لهذا الوباء.

وفي وقت سابق من اليوم صرّح مدير صحة أربيل دلوفان محمد، إن مستشفى الأطفال استقبل، رضيعاً بعمر عامين ونصف العام يُشتبه بإصابته بمرض الحمى النزفية، مبيناً أن أطباء مستشفى رابرين للأطفال اشتبهوا بإصابة الطفل بالمرض، وأخذوا منه عينات الدم وأرسلوها إلى المختبر العام للتأكيد من ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس الجمعة، تسجيل 8 وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية في عموم المحافظات، نصفها في ذي قار، جنوبي البلاد.

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