صحة دهوك تباشر بحملة تلقيح ضد مرض الحصبة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في دهوك، يوم الجمعة، عن تلقيح نحو 40 ألف طفل في رياض الأطفال والمدارس ضد مرض الحصبة.

وقال المشرف على الحملة زياد عبد الأحد، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تلقيح 39 ألفاً و500 طالب وطالبة في مدينة دهوك خلال أسبوع واحد فقط، في 115 مدرسة و21 روضة أطفال، والحملة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل".

وشدد على "ضرورة إبلاغ أولياء الأمور للطلاب الذين لم يتلقوا الجرعة الواقية من المرض لكي تتم زيارتهم من قبل فرق الدائرة الصحية وتقديم اللقاحات اللازمة".

وأكد على "أهمية الحملة في حماية الطلاب والمجتمع بشكل عام من خطر الإصابة بمرض الحصبة وضرورة المشاركة الفعالة فيها لضمان سلامة الجميع".