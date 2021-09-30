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صحة دربنديخان تفتتح مركزاً ثانياً للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T10:55:27+0000
صحة دربنديخان تفتتح مركزاً ثانياً للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا

شفق نيوز/ افتتحت مديرية صحة قضاء دربنديخان في السليمانية، يوم الخميس، مركزاً ثانياً للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في حدود القضاء بهدف تسهيل عملية اخذ اللقاح من قبل المواطنين.

وقال مدير مديرية صحة قضاء دربنديخان كوران ستار لوكالة شفق نيوز، إن "المركز الجديد تم افتتاحه في بناية مديرية صحة دربنديخان، اما المركز الأول فكان في مستشفى بيشكان بالقرب من مستشفى شهيد توفيق".

وأوضح كوران أن "عملية التسجيل لأخذ اللقاح تكون الكترونية ويتم بعدها إخبار المواطن عن موعد اخذ اللقاح وفي أي مركز يخصص له".

وطالب كوران مواطني القضاء بـ"الإسراع في التسجيل لأخذ اللقاح عن طريق الرابط الإلكتروني"، مشيرا الى أن "اخذ اللقاح هو الطريق الوحيد للخلاص من الوباء".

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