صحة حلبجة تكشف حقيقة إيداع طبيبة مع نساء داعش

شفق نيوز / كشفت المديرية العامة لصحة حلبجة، يوم الخميس، عن حقيقة اعتقال قوة من أسايش السليمانية طبيبة وإيداعها التوقيف مع نساء تنظيم داعش المعتقلات هناك.

ويأتي ذلك، بعد إعلان الطبيبة النسائية المعروفة في محافظة حلبجة الدكتورة باخان طالباني، عن تعرضها للاعتقال من قبل قوة من "الآسايش" قادمة من محافظة السليمانية على خلفية كشفها ملفات فساد تتعلق بالقطاع الصحي.

وهاجمت الطبية النسائية في حلبجة قوات الاسايش بالسليمانية متهمة إياها بـ"حماية الفاسدين وسراق المال العام".

وعلى إثر ذلك، كذّبت المتحدثة باسم المديرية العامة لصحة حلبجة، شاناز النقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ما ورد على لسان طالباني "جملة وتفصيلا".

وأكدت النقشبندي، "رفع دعوى بالحق الشخصي ضد طالباني، في محكمة السليمانية، لخيانتها الزاد والملح بعد تضييفها في المنزل، وقامت بتسجيل مقاطع بالصوت والصورة وهددتها".

وتابعت أن "المديرية العامة لصحة حلبجة قدمت شكوى ضد المدعوة باخان طالباني، أيضا، لاحتيالها على أكثر من ٦٠ طبيبا واستيلائها على أموالهم".

وكانت طالباني قد استدعتها قوات الأمن الاسايش في السليمانية في شهر شباط الماضي، وفق المادة الثانية المتعلقة بتهمة التشهير، وطلبت منها كتابة تعهد والكف عن التعرض لشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي.