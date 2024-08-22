صحة الإقليم: الإصابات بالسرطان في كوردستان اقل من المعدلات العالمية

شفق نيوز/ ذكر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس، أن نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية في الإقليم أقل بكثير من المعدلات العالمية.

وقال الدكتور سامان البرزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "أعداد الإصابات بالأمراض السرطانية في الإقليم اقل بكثير من المعدلات العالمية".

وأضاف أن "لكل 100 ألف شخص في العالم يتم تسجل 198 حالة إصابة بالأمراض السرطانية لكن في الإقليم يتم تسجل 151 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص".

وأكد أن "العلاجات وبنسبة من 85 الى 90٪. يتم منحها بالمجان في المستشفيات الحكومية في الإقليم للمصابين، وقد تكون بعض الأدوية غير متوفرة لدينا بسبب عدم اعتمادها بالبروتوكولات العلاجية في كوردستان".

بدوره؛ كشف مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية الدكتور ياد النقشبندي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "أعداد الإصابات في السرطان في السليمانية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام كانت 1416 حالة وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي لكن ليست بالارتفاع المقلق"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل 3200 حالة غير مصابة بالسرطان".