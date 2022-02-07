صحة السليمانيّة تشترط اللقاح مقابل الراتب الشهري.. وثيقة

شفق نيوز/ اشترطت المديرية العامة للصحة في السليمانية، على موظفيها تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل تسليمهم رواتبهم الشهرية.

وبينت وثيقة رسمية صادرة عن صحة السليمانية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، تم توجيهها لجميع المستشفيات والمراكز الصحية و المديريات التابعه لها، أنه على إدارة تلك المؤسسات أن تمنع صرف رواتب شهر شباط الحالي على الموظفين الذين لم يأخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على أرواح المواطنين كون العاملين في المؤسسة الصحية يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس اوميكرون أو كورونا وهم الأكثر اختلاطاً بالمواطنين.