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صحة السليمانية: 30% ممن يزورون مستشفى هيوا من خارج المحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T10:45:01+0000
صحة السليمانية: 30% ممن يزورون مستشفى هيوا من خارج المحافظة

شفق نيوز / أكد مدير عام صحة محافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، صباح هورامي، يوم السبت، 30% ممن يزوروا مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية، هم من خارج المحافظة.

وأثنى هورامي، خلال مراسيم تكريم عدد من العاملين في المستشفى، على "الدور المهم والبالغ الذي تلعبه المستشفى في معالجة وإيواء المصابين بأمراض السرطان على مستوى العراق".

وقال هورامي، خلال الكلمة، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "الجهود المبذولة من قبل كوادر مستشفى هيوا، جعلها مرتبطة روحيا بكل فرد من أهالي السليمانية، وهذا واضح من خلال الدعم الكبير الذي تحظى بها المستشفى من قبل جميع الفئات والمكونات في المدينة من سياسيين ورجال دين وتجار ومعلمين ووسائل الإعلام".

وأضاف أن "لمستشفى هيوا مكانة بارزة ليس على مستوى السليمانية فحسب، بل على مستوى العراق، وهذا كان واضحا من خلال زيارة إلى العاصمة بغداد، ولقاء وزير الصحة الاتحادي، الذي ثمن بدوره عطاء مستشفى هيوا وكوادرها في خدمة جميع العراقيين"، مطالباً وزارة الصحة الاتحادية، بـ"دعم المستشفى كونها تعمل لجميع محافظات العراق".

وعن الحديث عن غلق المستشفى، أكد هورامي أن "الأخبار عارية عن الصحة وسنستمر في دعمنا لمستشفى هيوا من خلال الحصة المخصصة في ميزانية وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان للأمراض السرطانية، وكذلك من خلال صندوق دعم المصابين بأمراض السرطان".

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