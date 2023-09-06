صحة السليمانية: نتعامل مع حالات الإسهال والقيء على أنها كوليرا

شفق نيوز/ صرّح مدير دائرة الصحة العامة في محافظة السليمانية صباح هورامي، يوم الأربعاء، بأنه منذ أيام قليلة توقفت حالات الإصابة بمرض الكوليرا عند مستوى معين، وذلك بعد ازديادها مؤخرا بشكل ملحوظ.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إنه "يتعين على المواطنين توخي الحذر الشديد، واستخدام المياه النظيفة للشرب وفي احتياجاتهم اليومية، وخاصة مياه الآبار التي تخضع لرقابة دقيقة"، مستدركا القول "لكن بعض الآبار التي يتم استخراج المياه منها ليست تحت الإشراف وهي سبب الإصابة بالكوليرا".

وأضاف "أننا نعالج حالات الإسهال والقيء على أنها كوليرا وأن على المواطنين وقاية أنفسهم من الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال والقيء".

وكان هورامي، قد أعلن نهاية شهر آب/أغسطس الماضي تسجيل عشر إصابات بمرض الكوليرا، في حين أكد أن المرض موجود سنويا في المحافظة وفي أنحاء العراق كافة، دعا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين المقبلين.

وفي 27 آب الماضي، أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ.

وذكرت في بيان، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ ويشك بأنها إشارة إلى تفشي مرض الكوليرا، وقالت إن جميع فرق المديرية منهمكة الآن في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية.

كما طالبت المواطنين بـ"الابتعاد عن استعمال المياه التي هم على غير اطمئنان من مصادرها وأن يستعملوا فقط المياه التي توفرها مديرية الماء في السليمانية والمياه المعلبة في عبوات خاصة تحت رقابة الفرق الصحية.

وقررت المديرية، منع جميع أنواع الخضراوات والألبان التي تقدمها المطاعم والأماكن العامة، مستثناة "الألبان المعلبة".