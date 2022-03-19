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صحة السليمانية: مراكز لقاح كورونا مفتوحة خلال عطلة العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T07:39:50+0000
صحة السليمانية: مراكز لقاح كورونا مفتوحة خلال عطلة العيد

شفق نيوز/ أكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، عن فتح جميع مراكز توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال عطلة عيد نوروز.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن جميع مراكز منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون مفتوحة أمام المواطنين لأخذ اللقاح خلال عطلة عيد نوروز، باستثناء يوم الحادي والعشرين من آذار الحالي.

وأضاف البيان، أن الدوام في مراكز اللقاح ستكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً، موضحاً أن جميع مركز منح اللقاح ستكون مفتوحة أمام المواطنين.

واعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية للفترة من ٢٠ آذار ولغاية ٢٤ آذار بمناسبة عيد نوروز.

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