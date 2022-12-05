صحة السليمانية: دخول أكثر من 23 ألف حالة إلى مستشفى الأطفال في شهر

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقبال مستشفى "الدكتور جمال احمد رشيد التعليمي" للأطفال، 23 ألفاً 430 طفلاً خلال شهر تشرين الأول فقط.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأطفال جرى استقبالهم في القسمين الصباحي والاستشاري، وتم علاجهم جميعاً مع إرقاد 3061 طفلاً منهم.

وبحسب إحصاءات مديرية صحة السليمانية، فإن "219 طفلاً أدخلوا قسم أمراض سوء التغذية في المستشفى، و239 طفلاً أدخلوا قسم الأشعة والأعصاب، و146 طفلاً لقسم التأهيل لمعالجة سوء التغذية، و937 حالة لأمراض التنفس".

وأضافت المديرية، أن "خلال الشهر الماضي أجري 18080 فحصاً مختبرياً متنوعاً، و314 فحص هرمونات، و562 فحصاً بالسواتر، و80 فحصاً بالإيكو، و24 فحص ناظور، وإجراء 606 عمليات أشعة".