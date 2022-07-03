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صحة السليمانية توجه نداء إلى رجال الدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T13:22:10+0000
صحة السليمانية توجه نداء إلى رجال الدين

شفق نيوز/ طالب مدير عام صحة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، من رجال الدين توجيه المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية بخصوص "اضحية العيد".

وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور صباح هورامي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مستشفيين في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الوضع الوبائي قد يكون مقلقا وخطرا مع حلول عيد الأضحى المبارك فيما يخص مرض الحمى النزفية، كون هذا المرض ينتقل عن طريق تناول لحم الحيوان المصاب .

وطالب هورامي، رجال الدين بتوجيه المواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في موضوع ذبح "أضحية العيد"، واتخاذ كافة الاجراءات الصحية في ذبح الأضحية وتناولها خوفا من تفشي المرض.

وفي إطار منفصل أكد مدير عام الصحة في السليمانية، ان المبالغ التي أقرتها حكومة الإقليم لمواجهة وباء الكوليرا، لم تصل المحافظة حتى الان،  مشيرا الى ان مديرية الصحة في المحافظة اقترضت الأموال لشراء الادوية، وطالبت بالإسراع بصرف تلك الأمول للمحافظة.

وفي وقت سابق اعلن محافظ اربيل في اقليم كوردستان، عن منع الذبح العشوائي في عملية ذبح اضاحي عيد الاضحى. 

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