صحة السليمانية تنفي تفشي أي فيروس خطير في المحافظة

شفق نيوز/ نفت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، تفشي اي فيروس خطير في المحافظة، مؤكدة ان الخبر الذي تم تداوله بهذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وجاء في بيان لمدير صحة السليمانية صباح هورامي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "ليس هناك اي فيروس متفشٍ في السليمانية والانباء التي تحدثت عن هذا الموضوع غير صحيحة، والامر لا يعدو كونه إصابات بالانفلونزا الموسمية التي تنتشر في مثل هذه الاوقات في الاقليم والعراق والعالم".

واضاف "للاسف قامت بعض المواقع الاعلامية خلال اليومين الماضيين بنشر مزاعم تفيد بانتشار فيروس خطير ادى لوفاة عدد من الاشخاص"، مؤكدا ان "هذا الخبر لا اساس له من الصحة وليس هناك اي فيروس متفش في السليمانية".

وفي وقت سابق اليوم، نفت مديرية الصحة العامة في السليمانية، يوم الخميس، تفشي وباء إنفلونزا الخنازير في المحافظة.

وقال نائب مدير العام لصحة السليمانية، هيرش سليم، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، بشأن شائعات تسجيل حالة إصابة انفلونزا الخنازير في المحافظة، إنه "في السليمانية لا توجد خنازير ولا إنفلونزا الخنازير".

وأضاف أن "يد خنزير تقف وراء هذه الشائعات بغية استهداف استعدادات السليمانية لإحياء إحتفالات رأس السنة الميلادية ووفود السائحين".