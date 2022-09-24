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صحة السليمانية تكشف نتائج التحقيق بتسمم 100 تلميذ 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-24T09:28:11+0000
صحة السليمانية تكشف نتائج التحقيق بتسمم 100 تلميذ 

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التحقيق في المديرية العامة لصحة السليمانية، اليوم السبت، نتائج التحقيق في المدرسة التي أصيب فيها 100 تلميذ بغثيان وقيء، بسبب "مياه الآبار وعدم صلاحيتها للشرب".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في يوم 2022/9/22  تعرض أكثر من 100 تلميذ للغثيان والقيء في إحدى مدارس السليمانية، وقاموا بزيارة مستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال لمتابعة الحالة، موضحة أن مدير عام الصحة وجه مباشرة لجنة خاصة مشتركة (إشراف صحي ، وحدة مياه، صحة مدرسية) لمتابعة الحالات بشكل مباشر وأخذ عينات المياه للفحص المعملي.

وأضاف البيان، أنه "ثم تم تشكيل اللجان بإشراف مديري الوقاية الصحية والرعاية الصحية في السليمانية وزارت المدرسة، و بعد التفتيش تبين أن طعام التلاميذ في حانوت المدرسة تم تحضيره بطريقة غير صحية.

وأوضح أنه بعد أخذ عينات من مصدر إمداد المياه بالمدرسة تبين أن المياه الموردة من خلال (بئر) والطلاب يستخدمونها وهي تحوي على (البكتريا) وغير صالحة للشرب.

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