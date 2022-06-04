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صحة السليمانية تكشف كمية الدواء التي تسلمتها من بغداد (وثائق)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T11:29:16+0000
صحة السليمانية تكشف كمية الدواء التي تسلمتها من بغداد (وثائق)

شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن وصول 400 "پاليت" من مادة المغذي من الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما ردت على اتهامات وجهتها اليها "بعض الأطراف" بعدم المطالبة بحقوق المحافظة.

وقال مدير عام صحة المحافظة صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الكثير ق لنا الاتهامات حول عدم مطالبتنا بحصة المحافظة من الأدوية وكذلك عدم الذهاب لبغداد لاستلام حصة المحافظة من الأدوية".

وأضاف هورامي: "نحن نؤكدر بصورة رسمية من خلال المخاطبات الرسمية بعشرات الكتب لكل الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ومجلس النواب العراقي، ووزارة الصحة ومحافظة السليمانية والعديد من الجهات الأخرى".

وعن كميات الأدوية التي وصلت السليمانية، أكد هورامي أن "ما تم تخصيصه للمحافظة هو 600 پاليت من مادة المغذي، وهي أكثر من الحصة التي تبلغ 400 باليت، وقد استلمت المحافظة حصتها وتبرعت بالإضافية منها، كونها ليست بحاجة لها، وهي تقلل كمية التخصصات المخصصة للسليمانية، وإذا ما أخذت ستكون بديلاً عن أدوية أخرى تحتاجها إليها المحافظة".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على عدد من المخاطبات الرسمية التي تبين مفاتحة المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية الجهات ذات العلاقة.

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