صحة السليمانية تكشف أسباب وفاة متقاعدين بطابور تسلم الرواتب

شفق نيوز/ كشفت صحة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، اسباب وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما بطابور تسلم الرواتب من أمام أحد مصارف المحافظة.

وقال سامان لطيف المتحدث باسم صحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "تقرير الطب العدلي في السليمانية بين أن أسباب وفاة المتقاعدين هو "نوبة قلبية".

واضاف انه "بعد إخبار فرق الطوارئ تم وصول فريقنا إلى مكان الحادث بعد سبعة دقائق وتم نقل المتقاعدين للمستشفى".

وبين لطيف أن "أحد المتوفيين هو من اهالي السليمانية، والثاني لم يتضح مكان سكنه لحد الان".

وصباح اليوم الاحد، اعلنت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية، وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة.

وقال مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي في السليمانية".