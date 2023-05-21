صحة السليمانية تعلن إتمام المرحلة الثالثة من ترميم مستشفى الحروق في المحافظة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية اليوم الأحد، عن إتمام المرحلة الثالثة من ترميم مستشفى امراض الحروق والتجميل.

وقال مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن اليوم تم إكمال المرحلة الثالثة من إعادة ترميم مستشفى أمراض الحروق والتجميل في السليمانية من قبل منظمة الصحة العالمية.

واضاف ان المرحلة الأولى تضمنت ترميم وإعادة تأهيل صالات العمليات، أما المرحلة الثانية تضمنت إعادة تأهيل المختبرات وقسم الأطفال ، واليوم تم إعادة ترميم قسم العناية المركزة وقسم الرجال والنساء ضمن المرحلة الثالثة، لتصل نسب الإنجاز إلى قرابة (80)٪.

واشار مدير عام صحة السليمانية إلى أن هذه المستشفى أكثر مستشفى تحتاج إلى العناية و الترميم كون حالات الاصابة بالحروق تحتاج إلى بيئة نظيفة وأكثر حالات الوفيات تحدث بسبب التلوث.

وبين هورامي؛ أن أعداد الوفيات انخفضت والعلاجات سرعت التماثل للشفاء، لهذا نشكر منظمة الصحة العالمية على دعمها المتواصل للقطاع الصحي في السليمانية وخصوصا في مرحلة الاصابة بالتهابات السحايا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية انها زودت السليمانية بأدوية وأجهزة طبية بقيمة (100) ألف دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في السليمانية هذه الأيام.