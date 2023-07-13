صحة السليمانية تعلن تماثل مصابها الوحيد بالحُمى النزفية للشفاء التام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، إكتساب المصاب الوحيد بمرض الحمى النزفية الشفاء التام حيث غادرت المستشفى الذي كانت تتلقى العلاج فيه.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن أول حالة إصابة بهذا المرض في السليمانية كانت لإمرأة تبلغ من العمر 45 عاما من أهالي مدينة "چوارقورنە".

وأضاف البيان أنه بعد تلقي العلاج وتحسن حالتها الصحية غادرت مستشفى "شار".

وبهذا تصبح السليمانية خالية من مرض الحمى النزفية الذي تفشى في مناطق ومدن اقليم كوردستان وباقي محافظات العراق وتوفي بعض المصابين من جرائه.