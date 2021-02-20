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صحة السليمانية تطمئن بشأن كورونا وتحدد شرطاً واحداً لتعليق الدوام بمدارس بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-20T09:39:52+0000
صحة السليمانية تطمئن بشأن كورونا وتحدد شرطاً واحداً لتعليق الدوام بمدارس بالإقليم

شفق نيوز/ استبعد مدير عام صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم السبت أن تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد فتكاً من سابقتها، مؤكدا أن الفيروس في حال تفشيه داخل الأوساط التعليمية فسيتم تعليق الدوام الرسمي فيها مرة أخرى.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن فيروس كورونا لن يكون خطيرا كما في العام الماضي، و إذا ما التزمنا جميعا بالتدابير الوقائية فلن نتعرض إلى كارثة كبيرة.

وأكد أن مديرية صحة السليمانية تراقب عن كثب اوضاع المدارس، مشيرا إلى أنه من المحتمل وفي حال ارتفاع معدل الإصابات بكورونا ويكون مصدرها المدارس فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعليق الدوام مرة اخرى".

واستدرك القول إن "هناك سبلا اخرى يمكن اللجوء إليها وليس شرطا ان تغلق المدارس مباشرة"، موضحا أن من تلك السبل ان يكون الدوام نصفه "الكترونيا" عن بُعد ونصفه الاخر من خلال الحضور في المدارس، ولكن لا توجد أي مؤشرات على اعادة تعليق الدوام".

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