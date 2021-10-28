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صحة السليمانية تدعو بغداد لتوفير ما يكفي من لقاحات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-28T06:22:40+0000
صحة السليمانية تدعو بغداد لتوفير ما يكفي من لقاحات كورونا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة السليمانية، يوم الخميس، عن تلقي قرابة 350 الف مواطن من المحافظة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت صحة السليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قرابة 350 الف مواطن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ولغاية الان".

وأوضح البيان، أن "المواطنين تلقوا اللقاحات في 63  مركز تلقيح موزع في عموم المحافظة"، مشيرة إلى "اعتماد طريقة التسجيل الإلكتروني لقسم كبير من المواطنين".

واضاف البيان، أنه  "اذا استمر الإقبال من المواطنين بهذه الطريقة على أخذ اللقاح فسنواجه أزمة حادة في توفير اللقاح الكافي للاعداد المتبقية من المواطنين"، داعية  وزارة الصحة الاتحادية إلى "توفير اللقاح الكافي لأعداد المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "أخذ اللقاح هو السبيل المتاح للخلاص من الفيروس، إضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا وتأثيره على حياة المواطنين".

 

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