صحة السليمانية تصدر توضيحاً حول تفشي إنفلونزا الخنازير

شفق نيوز/ نفت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، تفشي وباء إنفلونزا الخنازير في المحافظة.

وقال الدكتور هيرش سليم نائب مدير العام لصحة السليمانية في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم، بشأن شائعات تسجيل حالة إصابة انفلونزا الخنازير في المحافظة، إنه "في السليمانية لا توجد خنازير ولا إنفلونزا الخنازير".

وأضاف أن "يد خنزير تقف وراء هذه الشائعات بغية استهداف استعدادات السليمانية لإحياء إحتفالات رأس السنة الميلادية ووفود السائحين".