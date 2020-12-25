صحة السليمانية تصدر توضيحا حول تفشي مرض "الجرب"

شفق نيوز/ نفى مدير مستشفى الاطفال في محافظة السليمانية الدكتور بشدر عبدالله يوم الجمعة انتشار مرض الجرب في المحافظة، معتبرا الحالات التي تم تسجيلها بين عدد من الاطفال "طبيعية"، وان علاجها متوفر ولا تستدعي القلق.

وقال الدكتور عبدالله مدير مستشفى "د.جمال احمد رشيد" الخاصة بالاطفال في السليمانية، في توضيح اصدره اليوم، إن انباء تفشي مرض الجرب في السليمانية بعيدة عن الصحة.

واردف بالقول ان الحالات التي تم تشخيصها لا تندرج ضمن تفشي المرض، مشيرا الى انه مقارنة بالاعوام السابقة فان الاصابات بهذا المرض تراجعت الى حد كبير.

واضاف عبدالله ان علاج مرض الجرب سهل ومتوفر بالمستشفيات، قائلا "على الامهات والاباء ألّا يخافوا في حالة الشعور بحكة مستمرة في اجسام اطفالهم بل يعزلونهم فقط عن باقي الاطفال من اجل تجنب انتقال العدوى".

يأتي هذا في وقت قد ذكر فيه الطبيب المتخصص بأمراض الاطفال الدكتور عمر كوجر في وقت سابق من اليوم أنه رصد حالات إصابة بمرض (الجرب Scabies) في مناطق بمحيط وداخل محافظة السليمانية، منوها الى ان هذا المرض سريع الانتشار.

وقال الدكتور كوجر في منشور له اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، إنه منذ مدة انتشر هذا المرض بشكل ملفت في منطقة "بيرمكرون"، وقضاء دوكان، وادارة منطقة رابرين، والمناطق القريبة من السليمانية.