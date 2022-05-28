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صحة السليمانية تسجل إصابة 40% من أطفالها بالإسهال والقيء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-28T12:43:17+0000
صحة السليمانية تسجل إصابة 40% من أطفالها بالإسهال والقيء

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، عن انتشار موجة من الإسهال والقيء بين الأطفال تصل إلى 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "انتشرت موجة من الإسهال والقيء بين الأطفال تصل إلى نسبة 40٪ سجلتها مستشفيات السليمانية".

وأضاف البيان أن "عدداً من الأطفال يدخلون إلى المستشفيات في كل عام مع حلول فصل الصيف، إذ يزداد الإسهال والقيء بينهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونمو البكتيريا، وعند تلك الدرجة يتعرض الأطفال إلى الجفاف فترتفع معها درجات الحرارة لديهم".

وتابع البيان أن "هناك أسباباً كثيرة للإسهال والقيء، ومن بينها هو وجود فيروس أو بكتيريا أو الطفيليات أو تناول الحلويات أو حساسية البروتين، أو الاصابة بتسمم غذائي أو فيروس كورونا أو عوامل أخرى كثيرة "، فيما شددت على "عدم جواز استخدام العلاج دون مراجعة الطبيب المختص".

وقدم بيان مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".

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