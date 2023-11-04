صحة السليمانية تستبعد إيقاف العمل في "المؤسسات الحساسة" وتوجه رسالة لبغداد وأربيل

شفق نيوز/ استبعد مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، يوم السبت، إيقاف العمل في المؤسسات الصحية الحساسة" كأقسام الطوارئ والخدج، نتيجة الإضراب.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "أننا لم ندخر جهدا في إقناع الكوادر الطبية والصحية للاستمرار بالعمل في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة في حكومة اقليم والماضي بتقديم الخدمات للمواطنين".

واضاف انه "ورغم أزمة الرواتب لكن المؤسسات الصحية تعمل بكل جد وتفاني ومن هنا نثمن عاليا حرص الكوادر الصحية وتفانيهم في عملهم الإنسان في تقديم الخدمات الصحية لاهالي السليمانية رغم الظروف المالية الغير مستقرة".

وعن اعلان إضراب بعض الأطباء المقيمين الاسبوع الماضي أكد هورامي أن "الإضراب لم يؤثر على عمل المؤسسات الصحية وبعضهم عاود العمل يوم الخميس الماضي وهم فقط فئة "الأطباء المقيمين" وهم من الكوادر الجديدة التي تكون عادة مندفعة للمطالبة بحقوقهم ونحن متضامنون مع مطالبهم ومطالب الجميع".

وطالب هورامي حكومة بغداد وأربيل بـ"تسليم رواتب موظفي الاقليم بأسرع وقت ممكن وطلب من الكوادر الصحية أن تعمل بنفس جهدها وتفانيها الحالي لتجاوز المرحلة".

واستبعد هورامي أن "يتم تعطيل العمل في المؤسسات الصحية الحساسة كأقسام الطوارئ والخدج الحرائق والعمليات"، مؤكدا ان "الكوادر الصحية مستمرة في عملها".