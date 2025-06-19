صحة السليمانية تحذّر من تفشي الكوليرا: عقموا المياه قبل استخدامها

شفق نيوز/ حذّر مدير عام صحة محافظة السليمانية، الدكتور صباح هورامي، يوم الخميس، من احتمالية تفشي مرض الكوليرا مجددا هذا العام، عازياً السبب إلى قلة هطول الأمطار وتأثيرها على مصادر المياه، في وقت أعلنت فيه دائرة الصحة عن افتتاح قسم معالجة الأسنان المجاني في مستشفى السليمانية العام، وقسم الأشعة الداخلية في مركز الحياة.

وقال هورامي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "احتمالية تفشي الكوليرا هذا العام مرتفعة نتيجة انخفاض معدلات تساقط الأمطار، مما يؤثر على نظافة وسلامة مصادر المياه"، داعياً المواطنين إلى "الحرص الشديد في استخدام مياه الشرب، وغليها أو تعقيمها قبل الاستهلاك، مع ضرورة مراقبة خزانات المياه المنزلية وتنظيفها بشكل دوري".

وفي سياق تعزيز الخدمات الصحية، أكد الدكتور هورامي أن "دائرة صحة السليمانية افتتحت اليوم قسماً جديداً لمعالجة الأسنان في مستشفى السليمانية العام تحت مظلة الرعاية المجانية، بحضور عدد من الكوادر الصحية وممثلي منظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن "القسم يُعد الأول من نوعه في المؤسسات الحكومية في السليمانية، حيث لم يكن هناك أي مركز متخصص بمعالجة الأسنان داخل المستشفيات العامة، وقد بدأت عملية إنشائه منذ عام 2023".

وأشار إلى أن "فريقاً من أطباء الأسنان المتخصصين والكوادر الصحية سيشرفون على تقديم الخدمات داخل القسم، بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، وسيتم تقديم تلك الخدمات بأسعار رمزية جداً، مقارنة بما هو معمول به في العيادات الأهلية".

كما أعلن الدكتور صباح هورامي خلال المؤتمر عن "افتتاح قسم الأشعة الداخلية في مركز الحياة بمدينة السليمانية، بدعم مباشر من مكتب نائب رئيس الوزراء وبتمويل من صندوق مكافحة سرطان الثدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية".

وجدد مدير عام صحة السليمانية دعوته للمواطنين إلى "اتباع الإرشادات الصحية الخاصة باستخدام المياه"، مؤكداً أن دائرته "تتابع عن كثب جميع المؤشرات الوبائية، وتتخذ إجراءات استباقية للوقاية من الأمراض الانتقالية".