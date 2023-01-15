صحة السليمانية تحذر من أغذية غير صحية تدخل المدينة وتنتقد الأطباء والصيادلة

شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة السليمانية، يوم الأحد، أن بعض المنافذ الحدودية تسمح بدخول المواد الغذائية الرديئة وغير الصحية، متهما أطباء وصيادلة بـ"التواطؤ" فيما بينهم.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "بالرغم من أن بعض المنافذ الحدودية تمنع دخول الاغذية غير الصحية الا انه مع الاسف نجد منافذ اخرى تسمح بدخولها للسليمانية".

واعتبر هورامي أن "السليمانية هي الرائدة في مجال النظافة والغذاء الصحي في العراق".

وأوضح أن "فرق الفحص سيكون لديها مهمتان رئيسيتان إحداهما التفتيش والأخرى رفع مستوى الوعي"، مؤكدا انه "سيتم تفتيش أربعة آلاف مكان حيث سيتم أخذ 500 عينة طعام و500 عينة مياه".

واضاف "سنزور 1500 مكان، منها 500 مدرسة، كما سنزور الأماكن التي يباع فيها الطعام لنطلع على الغذاء الصحي وكيفية تقديمه للناس".

وبين مدير عام الصحة انه "في بعض الأحيان لا يتم السماح بدخول الطعام إلى السليمانية بسبب رداءة الجودة، ولكن للأسف يُسمح بدخوله من منافذ أخرى وتعود مرة اخرى إلى المدينة".

من جانب آخر، اعتبر هورامي ان "اكثر من 70% من الاموال التي يتلقاها الاطباء والصيادلة في العراق ليست حلالا لان هناك اتفاقا بين الاطباء والصيادلة والاتفاق يقع على عاتق المرضى".