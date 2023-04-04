صحة السليمانية تحذر من أزمة دوائية في المحافظة بعد نفاد اموالها بالمصارف

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، من تعرض مستشفيات المحافظة إلى أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية جراء نفاد اموالها المودعة بالمصارف والمخصصة بتوفير متطلبات وحاجة السكان من العلاج.

وقال مدير الصحة صباح هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه بسبب عدم وجود الأموال في المصارف لم تتمكن مديرية الصحة من دفع المستحقات المالية للشركات الدوائية المتعاقدة معها وفي حال عدم صرفها ستتعرض السليمانية لأزمة.

وأضاف أنه لدينا مشكلة نقدية في المصارف وجراء ذلك نواجه نقصا في الدواء والمستلزمات الطبية في مستشفياتنا.

وتابع هورامي بالقول ان مديرية صحة السليمانية لديها ثلاثة مصادر للحصول على الدواء أحدها بغداد والثاني الادوية التي تأتي عبر المساعدات، والثالث ما نوفره نحن من خلال الميزانية المالية المخصصة من قبل مجلس وزراء اقليم كوردستان، موضحا ان المصدر الأخير الذي هو الجزء الأساسي في تأمين معظم الحاجة من الدواء والمستلزمات الطبية تعرض لأزمة وجراء ذلك لن نستطيع من الآن وصاعدا توفير الدواء.