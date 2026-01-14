صحة السليمانية تحذر من تدهور الخدمات بسبب نقص الميزانية

شفق نيوز- السليمانية

حذّرت مديرية صحة السليمانية، يوم الأربعاء، من تداعيات النقص الحاد في ميزانية القطاع الصحي، مؤكدة أن هذا العجز يحدّ من قدرتها على تلبية جميع احتياجات المواطنين، ما يدفع المرضى إلى اللجوء للقطاع الصحي الخاص.

وقال المدير العام لصحة السليمانية، صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ، إن "أعداد المواطنين في تزايد مستمر، يرافقها ارتفاع في أعداد المرضى ومستوى الاهتمام بالخدمات الصحية، في وقت يمتلك فيه القطاع الصحي ميزانية محددة لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد".

وأضاف أن "الميزانية المخصصة للقطاع الصحي محدودة وأقل بكثير من المستوى المطلوب لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "تراجع الميزانية وإمكانات القطاع العام يجبر المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص لتلقي العلاج".

وأكد هورامي أن "مديرية الصحة غير قادرة على الاستجابة لجميع مطالب المواطنين في ظل الوضع الحالي"، محذراً بالقول: "في حال عدم زيادة الميزانية، فإن الوضع الصحي سيتجه نحو الأسوأ بكل تأكيد".

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها صحة السليمانية من نقص الميزانية"، لافتاً إلى أن "العام الماضي شهدت المراكز الصحية والمستشفيات في المدينة أزمة نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي جرى حينها إرجاع أسبابها إلى شحّ التمويل، قبل أن تتم معالجة الأزمة بشكل مؤقت".