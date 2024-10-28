صحة السليمانية تحذر الأطباء من عواقب ترك المرضى للعمل في المستشفيات الأهلية

شفق نيوز/ حذر المدير العام لصحة السليمانية صباح هورامي، يوم الإثنين، الأطباء في المحافظة من عواقب ترك المرضى بهدف البحث عن المال، ودعاهم إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أي طبيب يتغيب عن عمله من أجل الانشغال بمصالحه الخاصة سيعرض حياة المرضى للخطر"، مضيفاً "إذا توفي مريض في أي مستشفى نتيجة غياب الطبيب، سأكون أول من يتقدم بشكوى ضده".

وأشار هورامي إلى أن "الأطباء الذين يتجاهلون واجبهم ويتغيبون عن عملهم يساهمون في تعريض حياة المواطنين للخطر، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم".

وشدد على ضرورة أن "يكون الأطباء في خدمة المواطنين، وعدم تركهم للبحث عن فرص مالية في المستشفيات الخاصة، مما يؤثر سلباً على المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج في هذه المؤسسات".

كما انتقد ظاهرة انشغال بعض الأطباء بوسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل الرسمية، قائلاً: "لا يمكن أن يقضي الطبيب الليل على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم يقرر الانقطاع عن عمله الرسمي، فيترك المرضى، وخاصة الفقراء منهم، دون علاج مناسب".

وأضاف أن "الحكومة تنفق أموالاً طائلة لتخريج أطباء مؤهلين، ولذلك لا يمكن قبول تقاعسهم عن أداء واجبهم عندما يكون المرضى في أمسّ الحاجة إليهم".

وتأتي تصريحات هورامي في ظل تزايد الشكاوى من غياب بعض الأطباء في المستشفيات العامة، حيث يلجأ بعضهم للعمل في عيادات خاصة، مما يؤثر على تقديم الرعاية الصحية الكافية للمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.