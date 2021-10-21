صحة السليمانية تحدد السبيل الوحيد لاحتواء كورونا في المدارس

شفق نيوز/ اعتبرت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، ان اخذ اللقاح هو السبيل الوحيد لضمان استمرار السنة الدراسية بعد تفشي الوباء في محافظة السليمانية.

وقال مدير عام صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أخذ اللقاح يمثل الضامن الأساس لاستمرار السنة الدراسية خصوصا وأن الغالب المستشفيات تعج بالمصابين وخصوصا الحالات الحرجة".

وأضاف أن "على الجهات المسؤوله في وزارة التربية أن تلزم جميع الكوادر و الطلبة المشمولين باخذ اللقاح وعدم السماح بالتهاون مع الموضوع".

وأشار هورامي الى "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدارس وتعفير المواقع الدراسية بصورة مستمرة".