صحة السليمانية: تجاوزنا أزمة المستشفيات ولا خطط لبناء جديد حالياً

شفق نيوز- السليمانية

أكد مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، يوم الخميس، أن الأزمة التي واجهت المستشفيات في المحافظة قد جرى تجاوزها، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود خطط حالياً لإنشاء مستشفى جديد.

وقال هورامي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشاكل التي كانت تعاني منها المستشفيات جرى حلها بالكامل، ولم تعد هناك أية مخاطر أو تهديدات على استمرار عملها، والمستشفيات القائمة تُدار وتُشغل بدعم ومساندة من المتبرعين والخيرين".

وأوضح أن "تكاليف الأدوية والعلاجات الخاصة بمرضى السرطان في مستشفى هيوا تعادل مجمل تكاليف العلاجات التي تُوزع على جميع مستشفيات السليمانية"، مبيناً أن "هذا العبء الكبير يتطلب جهوداً استثنائية لضمان استمرار توفير العلاج للمرضى".

وتابع مدير عام صحة السليمانية، أن "الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ما تزال دون مستوى طموح العاملين في القطاع الصحي، وذلك نتيجة تراكم المشكلات التي يواجهها هذا القطاع"، مستدركاً بالقول: "مع ذلك نعمل بكل إمكانياتنا المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين".

وكانت مديرية صحة السليمانية، أعلنت أمس الأربعاء، بدء صرف المبالغ المخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات المحافظة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تحذير مدير صحة السليمانية صباح هورامي، الذي كان قد أكد الأسبوع الماضي أن إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية مهدد بالتوقف نتيجة تراكم الديون الكبيرة على المديرية وغياب التخصيصات المالية اللازمة.