صحة السليمانية تتخوف من انتشار "الكوليرا" وتحذر اصحاب المطاعم

شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة السليمانية اليوم الأربعاء، اعتماد نظام إلكتروني خاص للتواصل مع المواطنين لتسهيل إجراءات بعض الحالات الصحية.

وقال مدير عام صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه بالتعاون مع منظمة (unfpa)، وبحضور وكيل وزارة الصحة ورئيس مجلس المحافظة تم افتتاح مشروع النظام الالكتروني الصحي في صحة محافظة السليمانية.

واضاف ان هذا المشروع يهدف الى تسهيل التواصل بين المواطن والمؤسسة الصحية من خلال التواصل عبر نظام إلكتروني يصل لكل مواطن خصوصا تلك الحالات المتعلقة باللقاحات وتسجيل حالات الولادة ومتابعتها.

وبين هورامي؛ أن المشروع في وضعه الحالي يتعلق باللقاحات العامة والأطفال وهنالك خطة لتوسيع نطاق المشروع على مراحل تشمل ذوي الأمراض المزمنة وبعدها جميع الحالات وحتى ربط النظام بالصيدليات ومذاخر بيع الادوية حتى يستطيع المواطن ذاتية مراقبة الادوية وعمليات التزوير فيها.

وعن التحديات التي تواجههم في تطبيق المشروع؛ أكد مدير عام صحة السليمانية ان قلة الكوادر بسبب عدم توفر درجات التعيين ودقة البرنامج فهذا سيمثل تحديا امام الكوادر الحالية لكن جهود منظمة (unfpa) ستقضي على هذا التحدي من خلال الدورات المستمرة لكوادرنا على هذا المشروع.

وعن تزايد حالات الإسهال والقيء والغثيان، أوضح هورامي ان الحالات في تزايد كبير في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، وعلى الرغم من ان هذه الاصابات متوقعة في فصل الصيف لكن هناك مخاوف ومؤشرات من أن تكون تلك الحالات هي إصابات (كوليرا)، كون هذا المرض ينتشر كل (5 الى 6) أعوام.

واردف قائلا ان كل التحليلات المختبرية لا تشير الى الاصابة بمرض (الكوليرا)، لكن من خلال الفحوصات السريرية نشك أن بعض الحالات هي مصابة بالكوليرا.

وبين هورامي أن صحة السليمانية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أسوأ الاحتمالات كما تم تخصيص مستشفى الدكتور هيمن لاستقبال الحالات المصابة بالإسهال والقيء بعد امتلاء مستشفى شار بالمرضى.

واشار ان فرق صحة السليمانية تجري يوميا فحوصات مخبرية لمياه الشرب في الأحياء والمناطق السكنية كما وتم التنسيق مع مديرية الماء على زيادة نسبة الكلور في الماء كون أن هذه الأمراض تنتقل عن طريق الماء والطعام الملوث.

واختتم مدير عام الصحة حديثه بمطالبة أصحاب المطاعم والكافتريات بالتزام بالشروط الصحية متوعدا المخالفين بالمحاسبة، كما وطالب المواطنين بالاعتناء بنظافة الأطعمة والماء والتوجه الى مستشفى الدكتور هيمين مباشرة بعد ظهور أي أعراض متوقعة.