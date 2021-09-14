صحة السليمانية: التطعيم لا يقي من الإصابة بكورونا ولكن يقلل من احتمالية الموت

شفق نيوز/ شدد المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم الثلاثاء على ضرورة تطعيم السكان والكوادر التدريسية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، معتبراً اللقاح هو السبيل الوحيد الذي يقلل من احتمالية الوفاة لأولئك الذين يصابون بالوباء.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ السليمانية هفال ابوبكر مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إن المواطنين يقولون إننا نتلقى اللقاح ونصاب أيضا بكورونا، مردفا بالقول: نعم هذا الكلام صحيح ولكن التطعيم يقلل من احتمالية الموت.

ودعا السكان إلى الإقبال على أخذ جرعات اللقاح المضاد للوباء، قائلا: هو السبيل الوحيد الذي من مخاطر الوفيات.