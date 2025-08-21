صحة اقليم كوردستان: لا يوجد لدينا نقص بمضادات لدغة الافاعي و العقارب وعضات الكلاب

شفق نيوز - أربيل

طمأن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الخميس، بأن الوزارة ليس لديها أي نقص في مضادات سموم الأفاعي، والعقارب، وعضات الكلاب الضالة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إدارة منطقة "سوران" المستقلة، إن الوزارة لم تسجل أي نقص في تلك المضادات خاصة أن المحافظات والإدارات المستقلة في اقليم كوردستان قامت بمكافحة الكلاب الضالة هذه السنة في المناطق والأحياء والقصبات، وهذا كان عاملا في عدم حدوث نقص بتلك المضادات.

وأضاف أنه "في أي مكان من اقليم كوردستان يحصل نقص في المضادات فإننا نقوم بالمناقلة لسد هذا النقص".