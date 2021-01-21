صحة اقليم كوردستان تنظم أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص

شفق نيوز/ يعتزم اقليم كوردستان، تنظيم اسعار الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الاهلية التي اعتبرها وزير الصحة سامان البرزنجي يوم الخميس بأنها باتت مصدر قلق للسكان لإرتفاعها.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان وزارة الصحة تسعى الى تطبيق برنامج عملها وفق توجيهات الحكومة، مردفا بالقول "انجزنا مشاريع صحية عديدة رغم ما نمر به من ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد".

واضاف ان برلمان الاقليم صادق على قانونين مهمين وهما: قانون (المخدرات وتأثيراته العقلية)، وقانون (حقوق وواجباب المريض)، مشيرا الى انه وبشكل عام شرعت الوزارة في اجراء عملية إصلاح على استيراد الدواء والمستلزمات الصحية.

واستطرد الوزير بالقول ان الوزارة ستشرع في تقييم، و تنظيم اسعار الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص بما ينسجم مع الاوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدا وجود انتقادات من السلطات الثلاث في الاقليم والمواطنين على تلك الاسعار وعلى عدم وجود لائحة تنظمها.