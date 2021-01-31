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صحة اقليم كوردستان تعلن 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-31T11:21:22+0000
صحة اقليم كوردستان تعلن 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاصابات توزعت على النحو: 8 أربيل، 17 السليمانية، 19 دهوك، صفر حلبجة، 6 كمريان، صفر رابرين، وبهذا يصل اجمالي العدد الى 106078.

واشار البيان الى إكتساب 418 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 53 أربيل، 58 السليمانية، 282 دهوك، صفر حلبجة، 4 كرميان، 21 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي الى 98796.

وتوفي مريضان بالوباء كلاهما في محافظة السليمانية ليكون عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن 3470.

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