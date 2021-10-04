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صحة اقليم كوردستان تعلن أحدث احصائية للشفاء والوفيات بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T09:06:47+0000
صحة اقليم كوردستان تعلن أحدث احصائية للشفاء والوفيات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن أحدث حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وعدد حالات الشفاء والوفيات.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 335563 حالة اصابة، 96757 في اربيل و116783 في السليمانية، و115652 في دهوك و6371 في حلبجة".

واضاف البيان؛ ان "عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 302191 حالة، 86186 في اربيل و104247 في السليمانية و106156 في دهوك و5602 في حلبجة".

وأشار إلى ان "عدد حالات الوفاة بلغ 5924 حالة، 1684 منها في اربيل و2554 في السليمانية و1486 في دهوك، و200 في حلبجة".

وتابع البيان: ان" الحالات الباقية التى يبلغ عددها 27448 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 8887 في اربيل و9982 في السليمانية و8010 في دهوك و569 في حلبجة".

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