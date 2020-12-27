صحة اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص الوافدين من 9 بلدان

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تعميما الى مديرياتها في المحافظات الاربع وهي: اربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة اضافة الى ادارتي منطقتي "كرميان، ورابرين" المستقلتين تخص الوافدين من الدول التسع التي فرضت السلطات في الاقليم حظر السفر معها بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فيها.

والدول التسع هي: بريطانيا، افريقيا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، لبنان.

وقررت الوزارة في التعميم الذي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه، اخضاع المواطنين الوافدين من تلك البلدان الى اقليم كوردستان الى الفحص المختبري من الفيروس في المنافذ الحدودية البرية او المطارات.

واشارت الوزارة الى اخذ تعهد خطي في مراقبة الوافدين وفي حال ظهور اية اعراض من هذا المرض عليهم يتم نقلهم مباشرة الى المستشفيات، ليتم اجراء متابعة دقيقة لحالتهم الصحية، ويتم اجراء فحوصات للملامسين لهم.

ونوه البيان الى تكرار الفحص مرة اخرى على الوافدين بعد مرور 8 ايام على عودتهم، وفي حال انضمام بلدان اخرى الى قائمة الحظر تسري على الوافدين الاجراءات ذاتها.