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صحة اربيل تسجل أكثر من ألف حالة تسمم وقيء خلال أيام العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-14T08:43:36+0000
صحة اربيل تسجل أكثر من ألف حالة تسمم وقيء خلال أيام العيد

شفق نيوز/ أعلنت صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة بالتسمم والقيء، وما يزيد عن 200 حالة ولادة خلال أيام العيد بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة اربيل بژار موسى، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن صحة المحافظة سجلت خلال ايام عيد الاضحى 8435 حالة زيارة للمستشفى، بينها 267 ولادة، و 1013 حالة تقيئ  و31 حالة إصابة بالتسمم".

وبين  أيضا أن "مستشفيات المحافظة شهدت 46 عملية جراحية خلال تلك الأيام".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة اربيل، نجاح الخطة الخاصة بأيام العيد، مشيرة الى استقبال أكثر من 158 ألف سائح.

وقالت في بيان، إن المحافظة سجلت 14 حادثا مروريا خلال ايام العيد، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

  

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