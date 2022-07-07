أصحاب مواشي السليمانية يطالبون بـ "إستثناء مشروط" لأضاحي العيد والرد: ممنوع 

شفق نيوز / طالب عدد من أصحاب الأغنام والمواشي في السليمانية، اليوم الخميس، بمراعاة وضعهم والسماح لهم بذبح "أضاحي العيد" خارج المسالخ الرسمية مع الالتزام بالتعليمات الرسمية منعا لتفشي مرض الحمى النزفية، ومراعاة للحالة المادية، وعدم اكتظاظ المسالخ المحددة باللحوم"، فيما رد مسؤولو لجان المراقبة على اللحوم بـ"منع ومحاسبة" المخالفين لقراراتها.

وقال العم حمدان وهو أحد أصحاب المواشي لمراسل وكالة شفق نيوز ان "قرار ذبح المواشي في المسلخ الحكومي سيؤثر كثيراً على اعمالنا لان مكان المسلخ لا يستوعب أعداد المواشي التي ستذبح في مناسبة عيد الأضحى".

وأضاف "نستطيع الالتزام بكل الضوابط وممكن ان يكون الذبح في المكان الذي نذبح فيه سنوياً تحت اشراف دائرة البيطرة، لكن المهم ان يكون المكان هنا، لان الناس اعتادت أن تأتي للشراء من هنا، وبعكسه سنفقد زبائننا".

بدورة أكد رئيس اللجان المشتركة في محافظة السليمانية ريكان جمال لوكالة شفق نيوز ان "قرار اللجنة الامنية واللجان الصحية التي تنفذها اللجان المشتركة هو منع ذبح الأضاحي خارج المسالخ الحكومية وتحت اشراف اطباء بيطريين وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات الصحية لمنع تفشي مرض الحمى النزفية الذي ينتقل عن طريق تناول اللحم الملوث".

وأضاف ان "ادارة قائممقامية السليمانية وضعت برنامجاً يستطيع فيه المسلخ الحكومي استيعاب أكبر عدد من الأضاحي وألا يحدث زخم يؤثر على العملية"، مبينا ان "عملية الذبح خارج المسالخ الحكومية ممنوعة ولا تجوز بتاتاً وسنحاسب كل من يحاول مخالفة قرارات اللجان المختصة".

وكانت اللجنة الامنية قد اكدت خلال وضع خطة عيد الاضحى على وجوب ان يكون مسلخ السليمانية مستمراً بالعمل خلال ايام العيد، ليتمكن المواطنون من ذبح الاضاحي فيه، على أن يكون الذبح وفق تعليمات مديرية البيطرة في السليمانية واجراء الفحوص البيطرية للأضاحي قبل الذبح، وكذلك اجراء الفحوص البيطرية للحوم الاضاحي، بالاضافة الى منع بيع وذبح المواشي خارج المذابح الرسمية، فيما هددت أي شخص يخالف التعليمات بمواجهة المساءلة القانونية.