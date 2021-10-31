أصحاب مخابز في السليمانية يحتجون ويقررون إغلاقها

شفق نيوز/ نظّم عدد من أصحاب المخابز والأفران في مدينة السليمانية صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية أمام مبنى قائممقامية المحافظة، مطالبين بخفض أسعار المستلزمات الأساسية التي تدخل في تصنيع الخبز، معلنين أنهم لن يعودوا لمزاولة أعمالهم لعدم الإستجابة لمطالبهم.

وطالب المحتجون بخفض أسعار ، القمح، ومادة الغاز، والكهرباء، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المستلزمات التي تدخل في تصنيع الخبز الحق بهم ضررا ماديا كبيرا.

وقالوا أيضا إنهم تلقوا سابقا وعودا بحل مشاكلهم إلا أنه لم يتمّ تنفيذها، مشيرين إلى أنهم مضطرون على عدم العودة لمزاولة أعمالهم حتى تتم الإستجابة لمطالبهم، وأنهم قرروا إغلاق المخابز والأفران العائدة لهم في الوقت الراهن.