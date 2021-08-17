أصحاب أراض يتظاهرون في أربيل .. خوشناو: شبكات تتاجر بها

شفق نيوز/ نظّم العشرات من أصحاب الأراضي في مقاطعة "8 حصاروك" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء مطالبين حكومة الإقليم والحكومة المحلية والبلدية لتعويضهم عما لحقت بهم من أضرار.

وقال ممثل المتظاهرين للصحفيين: نحن منذ 15 عاما نراجع الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير وتنشيط المنطقة والمشاريع الخدمية فيها على الرغم من موافقة البلدية على ذلك.

من جهته قال المحافظ أوميد خوشناو هناك من يريد الاتجار بقطع الاراضي في مقاطعة حساروك ونحن سنقطع الطريق أمام مكاتب العقارات التي أسست شبكات على مواقع التواصل الاجتماعي للاتجار بقطع أراضي المواطنين.

وأضاف أنه من أصل 16 الف قطعة ارض سكنية وتجارية قدم لغاية الان 200 شخص للحصول على إجازة البناء.

المحافظ أشار إلى أن الحكومة فتحت مكتب خدمات في المقاطعة ولكن الأمور لم تصل الى مسألة عدم تقديم الخدمات وانما فقط اصحاب مكاتب العقارات يدفعون بالناس الى التظاهر وطلب تقديم الخدمات لكي يحدث تغيير في اسعار قطع الاراضي وهم يستفيدون منها بملايين الدولارات مثلما حصل في الفترات السابقة.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد أعلن في آيار الماضي أن المشاكل المتعلقة بقطع أراضي حي "8 حساروك"، سيتم حلها في القريب العاجل.

وتجمع العشرات من الأشخاص في شباط العام 2020 امام رئاسة محكمة اربيل عاصمة اقليم كوردستان منددين بالحكومة المحلية لعدم ايصالها الخدمات الى حي "8 حصاروك".

واعلن المحتجون آنذاك عن تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في اربيل لاهمالها الحي المذكور طيلة السنوات الفائتة رغم ان اراضي الحي قانونية ومسجلة في الطابو لدى دائرة تسجيل العقاري.

وقال المحتجون نحن ندفع رسوما الى الحكومة عن بيع وشراء الاراضي في حي "8 حصاروك" ولكن الى الان لم تصله الخدمات.

وطالب المحتجون حكومة اقليم كوردستان بالتدخل وحل المشكلة التي يعانون منها، مؤكدين ان جميعهم من ذوي الدخل المحدود وقد اجهدتهم بدلات الايجار التي يدفعونها بسبب عدم قدرتهم على بناء اراضيهم في الحي.