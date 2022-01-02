أصحاب حقول الدواجن في إقليم كوردستان يطالبون بمنع استيراد الدجاج المجمد

شفق نيوز/ وجهت جمعية حقول الدواجن في إقليم كوردستان، يوم الأحد رسالة إلى المسؤولين دعتهم فيها إلى ضرورة إيقاف عملية استيراد الدجاج المجمد و مقطعاته، مشيرة إلى أن إنتاجها المحلي يلبي حاجة السوق ويمكن تصديره أيضا.

وطالب ناظم عبدالله الجاف رئيس الجمعية ومقرها السليمانية في رسالة وجهها إلى المسؤولين، والأطباء البيطريين، والمواطنين، والجهات المعنية، بضرورة دعمهم لأصحاب مشاريع الدواجن لزيادة الإنتاج المحلي من الدجاج الحي، مردفا بالقول: لقد تمكنا في الوقت الراهن من سد حاجة السوق في إقليم كوردستان من الدجاج الحي، و لدينا القدرة أيضا على تصديرها، لذلك نطلب من الجميع بالعمل على منع دخول الدجاج المجمد لأنها تسببت لنا بالكثير من الضرر".

كما طالب الأطباء البيطريين بالدعم الكامل لأصحاب مشاريع الدواجن من أجل أَلَّا ينهار هذا القطاع، وبأن يقوموا بتوعية الناس بضرورة عدم تناول الدجاج المجمد لما له من مخاطر على حياتهم على إعتبار أن مصادر انتاجه مجهولة، قائلا "نأمل أن يساعدنا الأطباء، وأن يحاولوا بذل قصارى جهدهم في هذا المجال مع بداية عام 2022".

رئيس الجمعية خاطب سكان الإقليم بالقول "أطلب من المواطنين دعم المنتجات المحلية وشراء الدجاج الحي والتوقف عن شراء الدجاج المجمد"، مشيرا إلى أن "قطاع إنتاج الدجاج الحي يعتمد عليه حياة آلاف الأسر داخل كوردستان لذا ينبغي أن يدعمنا المواطنون، لزيادة إنتاج حقول الدواجن من الدجاج، وتتعزز الثقة بالدجاجة الصحية المنتجة".

الجاف مضى بالقول: كما ندعو أصحاب المطاعم، والمأكولات إلى دعم أصحاب حقول الدواجن من خلال استخدام الدجاج الحي، وطمأنة المواطنين بأنهم لا يستخدمون سواه، وانهم لا يستخدمون الدجاج المجمد الذي لا يُعرف كيف كيف يصل إلى إقليم كوردستان.

كما لفت إلى أن "أصحاب حقول الدواجن لم يقوموا بوضع أفراخ الدجاج داخل القاعات خوفا من عدم دعمهم، واستمرار استيراد الدجاج المجمد، وارتفاع تكلفة الوقود رغم انخفاض أسعار الدجاج الحي وزيادة الطلب عليها، ولكن نؤكد للمواطنين بأن الجهود مستمرة لوضع الأفراخ داخل القاعات".