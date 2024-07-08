أصحاب المواشي في السليمانية يستهجنون قرارا حكوميا يطالبهم بإخلاء أماكنهم

شفق نيوز/ استهجن أصحاب المواشي الذين يعملون في سوق بيع الحيوانات في السليمانية، يوم الاثنين، قرارا حكوميا وصفوه بـ الجائر الذي يطلب منهم إخلاء أماكنهم الحالية.

وأوضح جالاك عبدالله، ممثل أصحاب المواشي، لمراسل وكالة شفق نيوز، أنهم يعملون في هذا المكان منذ سنوات بعد أن سلمتهم بلدية السليمانية الأرض بدون مقابل.

وأشار عبدالله إلى أنهم تلقوا مؤخرا إشعارا من الجهات المعنية يقضي بإخلاء المكان خلال أسبوع، مع وعود بنقلهم إلى موقع بديل مقابل 10 ملايين دينار لكل 200 متر مربع.

وأكد عبدالله أن هذا القرار يعد مجحفا بحق الآلاف من العاملين في هذا السوق، مطالبا حكومة إقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية بالتدخل لتقديم تعويضات مناسبة تساعدهم في العثور على موقع بديل.