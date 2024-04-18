أصحاب الدواجن يحتجون في كوردستان ويطالبون بمنع عمليات "تهريب" البيض من إيران

شفق نيوز/ نظم مجموعة من أصحاب حقول الدواجن لانتاج مادة بيض المائدة وأفراخ الدجاج، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في مدينة اربيل.

وطالب المحتجون بإغلاق معبر باشماخ الحدودي الدولي بين اقليم كوردستان العراق وايران، أمام عمليات تهريب البيض الى داخل البلاد.

وأكد المحتجون في حديثهم لمراسل وكالة شفق نيوز، "تهريب شاحنات محملة بمادة البيض يومياً من ذلك المعبر مما اثرّ على السوق في العراق وكوردستان، وان هذا البيض غير صحي".

وقال علي عامر صاحب أحد مشاريع الدواجن، لمراسلنا "جئنا من بغداد الى هنا للتظاهر والاحتجاج والمطالبة بإغلاق معبر باشماخ لأنه يؤثر على الإنتاج المحلي".

وأضاف، "نحن معرضون للإغلاق والإفلاس"، مشدداً على "ضرورة إغلاق المعبر او زيادة الرسوم على المستورد".